Вишла фебруарска Заградка

НОВИ САД – Фебруарске число Заградки праве видруковане, а дзецом приноши як дарунок осмомарцовску вифарбйованку, же би могли обрадовац мацери зоз красну винчованку.

Школярох чека и нови задаток у рубрики Пречитали и роздумали, а после нього шлїдза стаємни рубрики Госци и новосци и Сцеме знац и упознац.

Ту и Читальня, зоз аж двома писньочками у сличкох.

Мала Заградка и тераз пририхтана так же би наймладши могли вифарбйовац, виписовац задати линиї, алє и поопатрац роботи хтори послали.

Ту и рубрики Школяре авторе и Забавни боки, а Радио у Заградки у тим чишлє пририхтал дружтвене бависко.

Зоз своїм пшичком Моли упознали нас Петра и Сара Станисавлєвич зоз Нового Саду у рубрики „Мой любимец”, а астрофизичар др Роберт Джуджар нас учи о мистерийох Слунковей системи.

На остатнїм боку находзи ше Заградкова ґалерия.