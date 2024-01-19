Вишла януарска „Заградка”, а зоз ню и вифарбйованка

НОВИ САД – Януарске число часописа за дзеци „Заградка” вишло тих дньох, а зоз нїм и вифарбйованка – руска застава.

У рубрики Сцеме знац и дознац представена Катарина Кочиш зоз Нового Саду, а ту и нова рубрика, Мой любимец, у хторей нас Олеґ Катона упознал зоз своїма вивирками.

У Читальнї пише о єдней наисце велькей риби, кури и вайцу, док Мала заградка понука приповедку у сличкох, квизчок о жими и рисунки оводарцох.

У тим чишлє єст и нова рубрика, Чувам це, у котрей годно научиц о насилстве и як ше од нього зачувац, а рубрика Питаня и толкованя пише о шветочней шпиванки Руснацох „Браца Русини”.

За тото число „Заградки” сцигли 68 подобово и писмени роботи дзецох зоз вецей местох, а даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох.