Вишла юнийско-юлийска „Заградка”, а зоз ню и налїпки

НОВИ САД – Тих дньох вишло юнийско-юлийске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – налїпки за теки и учебнїки.

Рубрика Госци и новосци и у тим чишлє обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало прешлого и того мешаца, а рубрика Сцеме знац и упознац представя Стефана Ркмана зоз Шиду, як и Лану Штранґар зоз Руского Керестура, авторку илустрацийох на налїпкох хтори вишли зоз тим двочислом.

У Читальнї ше находзи проза и поезия за дзеци, док Мала заградка понука писньочку у сличкох, квизчок о дзивих животиньох, як и рисунки оводарцох.

За тото двочисло „Заградки” сцигли 103 подобово и писмени роботи дзецох зоз шейсцох местох, а даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох, а тиж так и пречитац наградзени состави школярох на Смотри кирилскей писменосци у Тителю.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док у рубрики Мудро и безпечно и тераз мож ришиц квиз.

У рубрики Радио у Заградки, водительки Емисиї за дзеци Леа и Анамария Ранкович писали о страху, док рубрика Питаня и толкованя на концу преверюює чи читаче осторожно пречитали шицки тексти у тим двочишлє.