РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – З нагоди 100-рочнїци Фодбалского клубу „Русин”, з друку вишла кнїжка „100-рочнїца Фодбалского клубу ‘Русин’ (1923–2023) – 13 секциї спортского дружтва у словох и фотоґрафийох”.

Видавателє тей кнїжки Туристичне здруженє Руски Керестур, Месна заєднїца Руски Керестур и Новинско-видавательна установа „Руске слово” Нови Сад.

У публикациї, окрем историї фодбалского клуба, представени и секциї, як цо то хлопски рукомет, женски рукомет, гокей на трави, гокей на ляду, штреляцтво, ватерполо, конїцки клуб, столни тенис, бодибилдинґ, карате, риболов и атлетика.

Кнїжка у вельким А4 формату, на вецей як 150 бокох, у фарбох и богата з фотоґрафиями. Редакторе тей публикациї Михайло Пашо и Александар Паланчанин, а дизайн рамикох Иґор Орсаґ.

Кнїжку ше рихтало вецей як два роки, а обявена є дзекуюци финансийней помоци Општини Кула и других финансиєрох.

Публикацию о єдним вику Фодбалского клубу „Русин” будзе ше промововац нєшка на означованю його сторочнїци.

Кнїжку мож купиц за 500 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох. Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 15. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.