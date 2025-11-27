НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, а у едициї за публицистику „Фундаменти”, тих дньох вишла кнїжка Михала Симуновича „После файронта”.

Слово о приповедкох, причтох и гуморескох, котри длугорочни редактор и новинар НВУ „Руске слово” писал з штредка 80-тих, по штредок 90-тих рокох.

Як пише рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич, зоз вельку емпатию Симунович провадзел каждодньови живот своїх сучашнїкох од хторих велї постали героє його прилогох. Шицко то були прототипи людзох з народу, їх бриґи хтори призначовал були бриґи малого чловека хтори у явносци бул и остал анонимни, алє його роздумованя и знаходзеня у каждодньовим живоце Симунович зазначовал и обявйовал.

Гарди Ковачевич далєй додава же осемдзешатих рокох прешлого вика, кед „Руске слово” досягло технїчно-технолоґийни уровень других новинох з того простору, карикатури, гуморески, смужки и хронїки теди постали леґитимни новинарски прилоги хтори афирмовали особни приступ ґу явному виражованю компетентних заувагох и становискох та постала пракса же ше кажда новина старала мац рубрику хтору читателє з окремним интересованьом глєдали по мену автора: „Политика” мала Боґдана Ибрайтера, „Дневник” мал Мирослава Антича, а „Руске слово” афирмовало свойого дружтвеного хронїчара Михала Симуновича.

Кнїжку „После файронта” мож купиц за 500 динари, а тераз на знїженю (30%) за 350 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, шицки рускословски кнїжки мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.