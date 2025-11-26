Вишла кнїжка „У мено єшенї” Михаели Еделински

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово”, а у едициї Жридла, тих дньох зоз друку вишла перша самостойна кнїжка младей авторки Михаели Еделински под назву „У мено єшенї”.

Слово о першей самостойней збирки поезиї Еделинсковей, єй твори потераз були обявйовани у МАК-у, у Литературним слове, у даскельо зборнїкох и на вецей интернет порталох.

Кнїжку мож купиц за 500 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту на тим линку.