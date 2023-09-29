НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово”, а у едициї Русалка, тих дньох вишла кнїжка за дзеци „Сладки кари” авторки Меланиї Римар, хтору илустровала Ивана Бучко.

Поднаслов кнїжки Писнї за рецитованє и наменєнa є дзецом возросту од 7 до 12 рокох, а нєодлуга будзе представена своїм читачом на културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич о тей новей збирки поезиї, медзи иншим, написала же шицки писнї присподобени такей намири, же би ше их чуло на рижних наступох руских дзецох, од класи по змаганя, та вони часто до першого плану кладу опис даякого збуваня и маю здуману драматурґию през хтори би ше цо лєпше представело змист. Тиж так, Гарди Ковачевичова визначела же поезия за дзеци Римаровей язиково богата, жридлово руска и прави полиґон за наставу руского мацеринского язика.

Кнїжку мож купиц за 500 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 15. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.