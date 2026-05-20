Вишла кнїжка за дзеци „Шпациранє по вселени” др Роберта Джуджара

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” обявела нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”, чий комплетни автор астрофизичар др Роберт Джуджар зоз Австралиї (родом з Руского Керестура).

Наменєна є, насампредз, дзецом од седем до петнац рокох, а през кнїжку их водза штверо товарише хтори бешедую о нєбесних целох, путованю до вселени, планетох, телескопох, Млєчней драги и других зявеньох. Дзекуюци тей кнїжки, дзеци нє лєм же науча вельо о вселени, алє и як ше велї поняца з тей обласци гуторя на руским язику.

Обробок илустрацийох подобох робела Аня Гудак Заґоричник, консултант за дизайн бул Иґор Орсаґ, а наукови совитнїк др Урош Мештрич.

Кнїжка „Шпациранє по вселени” 20. кнїжка у едициї „Заградка”, а видрукована є дзекуюци финансийней помоци числених донаторох прейґ проєкту на платформи „Добри дабар”, як и на други способи, а то: Арва-Планчак Таня, Балатинац Агнетка, Берич Никола, Бодянец Владимир, Будински Славко, Бучко Александра, Бучко Деян, Варґа Ирина, Вуячич Вероника, Гарди Дарян, Джуджар Марина, Джуджар Михайло, Дудаш Биляна, Дудаш Марина, Дюранїн Ясмина, Еделински Мирко, Зазуляк Наталия, Катона Тереза, Ковач Атила, Колесар Бесерминї Андрея, Колошняї Боян, Медєши Верунка, Мученски Светлана, Надь Наташа, Няради Себастиян, Павлович Себастиан, Ранкович Анамария, Рац Монар Андреа, Реслер Марин, Русковски Надь Сенка, Сабо Давор, Сабо Славко, Сабо Татяна, Шол Ясмина, як и даскельо особи хтори сцели остац анонимни.

Кнїжка видрукована зоз грубима рамиками, ма 48 богато илустровани боки, а праве дзекуюци донатором, алє и авторови, хтори ю сам написал, илустровал, дизайновал и хтори и финансийно участвовал у єй видаваню, а чийо жаданє було и же би по цени була доступна шицким дзецом, прето єй окремна цена 300 динари, а на знїженю 210 дин.

Тоту нову едукативну кнїжку мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, як и прейґ колпортерох по наших местох. Тиж так, як и други нашо виданя, мож ю наручиц и прейґ сайту knjizkiporuski.com