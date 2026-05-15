Вишла майска Заградка и дружтвене бависко

НОВИ САД – Вишла майска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – дружтвене бависко „Злуч фамелиї животиньох”.
Рубрика Пречитали и роздумали понука простор за ришованє креативного задатку, Госци и новосци даваю прегляд збуваньох у прешлим мешацу, док рубрика Сцеме знац и упознац пише о керестурскей дзецинскей представи „Авантури єдного робота”, хтора премиєрно одбавена на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї.
У Читальнї мож пречитац нову литературу за дзеци, як и приповедку у сличкох, a и Мала заградка наймладшим понука писньочку и креативни задатки.
Вецей боки и у тим „Заградковим” чишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… огньогашец Златко Балинт представел свою професию.
На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, Радио у Заградки понука текст о символох, а у рубрики Мой любимец Павле Папуґа з Руского Керестура представел читачом свойого леминґа.