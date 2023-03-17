Вишла марцовска „Заградка”, а зоз ню и дарунок – означовач за кнїжки

НОВИ САД – Тих дньох вишло марцовске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – означовач за кнїжки (букмаркер), хтори порихтала Аня Заґоричник.

Рубрика Госци и новосци и у тим чишлє обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало прешлого и того мешаца, а рубрика Сцеме знац и упознац представя Хелену Барна зоз Кули, хтора ходзи до школи менталней аритметики, а пише и о тим як було на промоциї сликовнїци зоз вифарбйованку „Кухня” и кухарскей роботнї у Вербаше.

У Читальнї предлуженє тексту дзецинскей театралней представи „Бал” автора Сашу Палєнкаша, док Мала заградка понука приповедку у сличкох, писньочки за наймладших, як и квизчок о фарбох.

За марцовску „Заградку” сцигли 117 подобово и писмени роботи дзецох зоз вецей местох, та аж и школярох хтори уча руски язик у Савиним Селу. Даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох у тим чишлє.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док рубрика Мудро и безпечно пише о бавискох виволаньох.

У рубрики Радио у Заградки, хтору ше од того року реализує у сотруднїцтве зоз Емисию за дзеци Рускей редакциї Радио Нового Саду, водительки Леа и Анамария Ранкович писали о Медзинародним дню мацеринского язика, а факти и задатки праве на тоту тему мож найсц и на остатнїх бокох „Заградки”, у рубрики Питаня и толкованя.

Од того числа, „Заградка” ма иншаки папер, же би читачом було лєгчейше вифарбйовац и ришовац даєдни задатки, а нове и тото же ше од тераз зоз каждим числом будзе доставац и дарунки.