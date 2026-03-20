Вишла марцовска Заградка и вельконоцна вифарбйованка

НОВИ САД – Вишла марцовска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – вельконоцна вифарбйованка.

Рубрика Пречитали и роздумали понука простор за писанє лєбо рисованє на тему яри, Госци и новосци, насампредз, даваю прегляд успихох зоз смотрох рецитаторох, док рубрика Сцеме знац и упознац пошвецена Медзинародному дню мацеринского язика.

У Читальнї мож пречитац интересантну литературу за дзеци и приповедку у сличкох, a и Мала заградка наймладшим понука писньочку, як и креативни задатки.

Вецей боки и у тим „Заградковим” чишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… дефектолоґ Теодора Чович представела свою професию.

На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, у рубрики Радио у Заградки ребуси и пирамиду, док у рубрики Мой любимец Ґалина Младенович з Руского Керестура представела читачом свою мачку.