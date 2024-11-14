Вишла нова кнїжка Миколи М. Цапа „Костельник и други теми”

НОВИ САД – Тих дньох з друку вишла кнїжка „Костельник и други теми” Миколи М. Цапа, котру заєднїцки видали Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох.

Як за „Рутенпрес” толкує сам автор, у кнїжки „Костельник и други теми” облапена штерацецпейцрочна виглєдовацка робота Миколи М. Цапа котра ше одноши на зошицким нєпознати боки животней биоґрафиї и литературней творчосци основоположнїка руского литературного язика и уметнїцкей литератури Руснацох у Югославиї/Сербиї.

През вецейдеценийни анґажман на тим полю автор ше афирмовал як особа котра нєпреривно, з увагу и витирвало робела тото цо у рускей науки о литератури мало або вообще нє було познате и нєвиглєдане. Аж мож повесц же вон, як критика замерковала, попри Юлияна Тамаша, єдини котри у континуитету озбильно дзбал о нашей литературней историї, и то тей найстаршей, та у тим контексту и о нашлїдстве Гавриїла Костельника.

През множество нових фактох, котри ясно и систематично понукнул науковей явносци, Микола М. Цап ше у тей кнїжки зявює як прави пионир, чий анґажман укаже на досягнуту узретосц нє лєм нашей историї литератури, алє и култури вообще.

Кнїжку „Костельник и други теми” мож купиц за 500 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, шицки рускословски кнїжки мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.