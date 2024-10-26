Вишла нова сликовнїца „Карпатски шаркань”

НОВИ САД – У едициї „Заградка”, у виданю НВУ „Руске слово”, обявена 13. кнїжка за дзеци „Карпатски шаркань” авторки Олени Планчак-Сакач.

„Карпатски шаркань” то илустрована приповедка о шарканьови котри прешол трансформацию од страшней жвири по чувара валалу. През тоту приповедку читача водзи Андрейова баба, а вон приповедку доживює у своїм реалним швеце през свою фамелию.

Сликовнїцу илустровал Младен Хаджич.

Нову сликовнїцу „Карпатски шаркань” мож купиц за 400 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, шицки рускословски кнїжки мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.