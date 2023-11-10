Вишла новемберска „Заградка” и вифарбйованка

НОВИ САД – Тих дньох вишло новемберске число часопису за дзеци „Заградка”, а зоз ню и дарунок – вифарбйованка, на хторей илустрациї Ивани Бучко зоз новей кнїжки за дзеци „Сладки кари” Меланиї Римар.

Рубрика Госци и новосци обвисцує Заградкарох о тим цо ше случовало у октобру, док рубрика Сцеме знац и упознац читачох упознава зоз шестру и братом Марию и Алексом Рамачовима зоз Дюрдьова.

У Читальнї ше находзи проза и поезия за дзеци, медзи иншим и зоз новей кнїжки Златки Чизмар „Приповедки пред спаньом”, хтора видзе того мешаца. Мала заградка понука писньочки у сличкох, як и зоз новей сликовнїци „Ремесла и професиї” Даниели Тамаш. Ту и квизчок праве на тоту тему, як и рисунки оводарцох.

За тото число „Заградки” сцигли 53 подобово и писмени роботи дзецох зоз пейцох местох, а даєдни з тих роботох мож найсц на вецей бокох.

Солмизация дава ноти и текст єдней дзецинскей шпиванки, док у рубрики Мудро и безпечно друга часц словнїка даєдних поняцох хтори часто мож видзиц у виртуалним швеце.

У рубрики Радио у Заградки, водительки Емисиї за дзеци Леа и Анамария Ранкович писали о гнїву, а рубрика Питаня и толкованя упознава Заградкарох о Културней манифестациї „Костельникова єшень”.