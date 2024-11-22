Вишла новемберска Заградка з вифарбйованку

НОВИ САД – Новемберске число часописа Заградка почина зоз новим задатком у рубрики Пречитали и роздумали, дзе ше пририхтуєме за приход Миколая, а такой потим шлїдзи рубрика Госци и новосци.

У рубрики Сцеме знац и упознац представени успишни атлетичарки АК „Русин” – Маша Дудаш, Даниєла Рамач и Калина Чапко.

Нови кнїжки за дзеци – „Здравканє то красне воспитанє” Ирини Гарди Ковачевич и „Карпатски шаркань” Олени Планчак Сакач представени у Читальнї, а ту и нова приповедка у сличкох.

Мала Заградка цалком пошвецена наймладшим, та можу вифарбйовац, виписовац задати линиї, алє и поопатрац роботи хтори послали.

Ту и рубрики Школяре авторе и Забавни боки, а рубрика Радио у Заградки вам задала питаня чийо вас точни преведу през лавиринт.

У тим чишлє упознаваме любимцох Виктора Шимкового зоз Руского Керестура и Миколи Штефанкового зоз Коцура, а астрофизичар др Роберт Джуджар нам бешедує о интересантних фактох о Мешацу. На остатнїм боку, як и вше, находзи ше Заградкова ґалерия.

И новемберске число Заградки, хторе вишло тих дньох, своїм читачом пририхтало дарунок – вифарбйованку зоз сликовнїци „Здравканє то красне воспитанє”, чийо илустрациї пририхтала Мария Ковачевич.