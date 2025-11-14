Вишла новемберска Заградка и постери

НОВИ САД – Вишла новемберска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – постери таблїчкох множеня и дзелєня.

Рубрика Госци и новосци дава прегляд дзецинских збуваньох у прешлим мешацу, док у рубрики Сцеме знац и упознац дзеци з вецей местох бешедовали о дзецинских правох, о тим яки їх мриї, та и як вони можу твориц лєпши швет.

У Читальнї мож пречитац першу часц текста представи „Шарканї и делфини” автора Сашу Палєнкаша зоз його новей кнїжки з исту назву, як и приповедку Меланиї Римар зоз тих дньох обявеней кнїжки „Смачни лакотки”. Мала заградка понука поезию за наймладших, алє и креативни задатки.

Вецей боки и у тим „Заградковим” чишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… пчолар Сале Яншик дзецом представел тото свойо интресантне ремесло.

На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, у рубрики Радио у Заградки вежбац язични акробациї, док у рубрики Мой любимец Диона Еделински Миколка з Беркасова представела читачом свою мачку и кандура.