Вишла октоберска „Заградка” и вифарбйованка

НОВИ САД – Вишла октоберска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – єшеньска вифарбйованка.

Рубрика Госци и новосци дава прегляд дзецинских збуваньох у прешлим мешацу, док у рубрики Сцеме знац и упознац представени першокласнїки з Руского Керестура и Коцура. У Читальнї мож пречитац даскельо интересантни писнї и приповедки, док Мала заградка тиж понука поезию за дзеци, алє и креативни задатки.

Вецей боки и у тим Заградковим двочишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом. У новей „Заградковей” рубрики Док вирошнєм будзем… технїчни дизайнер диґиталних бавискох Танита Ходак Планчак представела дзецом свою професию.

На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, у рубрики Радио у Заградки єшеньску крижальку, док у рубрики Мой любимец Яна Тимко з Коцура приповедала о свойому пшичкови.

На насловним боку школяре першей класи руского оддзелєня зоз учительку Лидию Будински у Коцуре.