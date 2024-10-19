Вишла октоберска Заградка з постером рускей азбуки

НОВИ САД – Октоберске число Заградки вишло тих дньох, а у нїм пренайдзеце окремни додаток. То постер рускей азбуки, зоз друкованима и писанима буквами.

Октоберске число почина зоз новим задатком у рубрики Пречитали и роздумали, а такой потим шлїдза Госци и новосци.

Нащивели зме и упознали зме ше зоз школярами на годзини руского язика у Вербаше, а цо вони робя на годзинох пише у рубрики Сцеме знац и упознац.

У Читальнї мож пречитац „Привитну писню” першокласнїком, ту и писньочка о єдней принцези и страшному псови, як и приповедка у сличкох.

Мала Заградка цалком пошвецена наймладшим, та можу вифарбйовац, виписовац задати линиї, алє и поопатрац роботи хтори послали.

Нє вихабели зме анї озда найстарши рубрики у Заградки – Школяре авторе и Забавни боки, а рубрика Радио у Заградки вам ше пита чи знаце як ше вола страх од длугоких словох.

У тим чишлє упознаваме любимцох Мариї Рамачовей зоз Дюрдьова и Алексея Варґового зоз Вербасу, а астрофизичар др Роберт Джуджар нам бешедує о интересантних фактох о Слунку.