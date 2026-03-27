Вишла сликовнїца „Заграда” Даниели Тамаш

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово”, а у едициї „Заградка”, тих дньох вишла сликовнїца за дзеци „Заграда” авторки Даниели Тамаш, хтору илустровала Александра Русковски.
Сликовнїца „Заграда” 19. кнїжка у едициї „Заградка”, а наменєнa є, насампредз, дзецом возросту од пейцох до дзешец рокох. През едукативни писньочки и богати илустрациї, у кнїжки представени чудесни швет загради, як и „заградарски сплєтки, бриґи и радосци, манифестациї и святочносци”.
Друкованє сликовнїци „Заграда” финансийно помогли (по азбучним шоре): Балатинац Агнетка, Ковач Атила, Медєши Любомир, Мудри Мария и Михайло, Олеяр Славомир, Феирбанкс Новак Амалия.
Тоту нову едукативну сликовнїцу мож купиц за 700 динари (на знїженю 490 дин) у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/66-13-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00-383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.
Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту knjizkiporuski.com