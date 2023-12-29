Тей нєдзелї вишли децемберски „Дзвони” хтори видала керестурска парохия св. о. Миколая. У тим крачунским виданю традицийна, Крачунска винчованка кир Георгия Джуджара на руским и українским язику, як и текст о єдней познатей коляди и єдна крачунска писня.

Представена Шпивацка ґрупа керестурскей катедрали хтора шпива на дзецинскей Служби Божей на 11:30 хтора установена пред 25 роками, як и християнске шведоченє Танї и Миколи Мученскових з Коцура.

И у тим чишлє запис о святилїщу Палюрци, Водицово дожица, предлуженє написох о фамелиї у сучасним швеце, о обновеним кулским иконостасу, рочнїци Марийового Дїла и законченє означованя 400 рокох од шмерци св. Йосафата.