Вирски животРутенпресТексти

Вишли юнийски „Дзвони”

автор М. Стрибер
автор М. Стрибер 111 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло юнийске число християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия св.о. Миколая.

„Дзвони” у знаку Водици и подїйох хтори були у тим святилїщу – Завитни дзень, „Емаус фест” и пошвецанє фундаментох Духовного центру „Емаус”. У часопису зазначена казань владики кир Георгия Джуджара, вияви и упечатки паломнїкох зоз тих подїйох.

Читаче можу пречитац и о побожносци перших пияткох, о Марийових святилїщох, святительох, о подїйох зоз Церкви у наших парохийох и у швеце, а у тим чишлє и запис зоз Християнского кампу за дзеци у Коцуре и школярски подобово роботи.

Часопис мож купиц по наших парохийох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

За викенд 43. „Коцурска жатва”

Отимани треци Караоке вечар по руски

Отримана схадзка Шветовей ради РРЛ

Базен вичисцени, сезона купаня почала

Свойого Нестора упознала у Нємецкей