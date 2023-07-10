Вишли юнийски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло юнийске число християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия св.о. Миколая.

„Дзвони” у знаку Водици и подїйох хтори були у тим святилїщу – Завитни дзень, „Емаус фест” и пошвецанє фундаментох Духовного центру „Емаус”. У часопису зазначена казань владики кир Георгия Джуджара, вияви и упечатки паломнїкох зоз тих подїйох.

Читаче можу пречитац и о побожносци перших пияткох, о Марийових святилїщох, святительох, о подїйох зоз Церкви у наших парохийох и у швеце, а у тим чишлє и запис зоз Християнского кампу за дзеци у Коцуре и школярски подобово роботи.

Часопис мож купиц по наших парохийох.