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Вишли фебруарски „Дзвони”

автор М. Стрибер
автор М. Стрибер 85 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї св. Миколая, вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за фебруар.

Главна тема то вельконоцни пост хтори преглїбени у порученю папи Франциска, а ту и запис як означена Нєдзеля пребачованя у Руским Керестуре. Ту и тексти о моци заєднїцкей молитви, духовни дожица з Водици, представена ш. Терезия Сопка, а през здогадованя представени живот Исусовей малей шестри Мариї Меланиї.

Тот рок у знаку ювилею – 30 роки од виходзеня того часопису, о чим у тим чишлє пише Микола Шанта. Од того числа и рубрика „Братски епархиї”, а ту и порядни рубрики о екуменизму, святилищох, историї Церкви, о святительох, блаженей Йосафати, актуалних подїйох у швеце и по наших парохийох и духовна поезия.

Електронске виданє того числа будзе у наступним периодзе, а тераз мож опатриц януарске виданє на линку: https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_januar_2023.

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