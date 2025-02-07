Вишли януарски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вишло нове число християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестрска парохия св. о. Миколая.

Тото число пошвецене Ювилейному року, о чим и уводнїк епарха кир Георгия Джуджара, репортажа зоз святочного отвераня Святих дзверох у Руским Керестуре, текст чину того отвераня як и прилог з отвераня Святих дзверох у Риме.

Ту и розробени план паломнїцтва до Риму, хторе орґанизує наша Епархия, а преглїбене и духовне значенє того Ювилею. Слово редактора пошвецене новому, 32. року виходзеня „Дзвонох”, а зоз преслави Дня Руснацох у Сримскей Митровици и казань кир Георгия Джуджара на благодарней Архиєрейскей Служби Божей.

И у тим чишлє предлуженє биоґрафиї владики Дионизия Нярадия, запис як ше орґанизаторе духовно пририхтовали за Симпозиюм о владикови Дионизийови Нярадийови и яки духовни плоди принєсол Водицов камп.

У тим виданю и духовна поезия, як и записи з преслави Крачуна и рижних духовних стретнуцох у швеце и по наших парохийох.

Предплата за „Дзвони за тот рок 1.500 динари.