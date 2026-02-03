Вишли януарски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия св. о. Миколая видала перше тогорочне, януарске, число християнского часопису „Дзвони” хтори виходзи уж 33 роки.

Тото виданє понука духовни змисти – у уводнїку, як записи казаньох священїкох зоз духовней обнови у Руским Керестуре з нагоди Ювилейного року. Ту и огляднуце на прешли, Ювилейни рок, през записи о подїйох у церкви, у Водици, гуманитарних акцийох Каритасу як и звит активносцох у керестурскей парохиї.

У тим чишлє и запис як настала и прецо у Водици поставена статуа Мариї котра патри до нєба, як церковно означени Дзень Руснацох у Новим Орахове и история церкви у тим месце и здогадованє на упокоєного о. Йозефа Селина.

У „Дзвонох” и тексти з обласци екуменизму, духовни шведоченя и подїї зоз швета и наших парохийох.