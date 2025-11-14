Вишли кнїжки Дюри Латяка и др o. Юстина Бойка

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, а у едициї за публицистику и науку „Фундаменти”, тих дньох вишли два кнїжки – Дюра Латяк „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї” и др о. Юстина Бойка „Amicus meus optimus”.

Кнїжка Дюра Латяк „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї” то тексти традицийних писньох з нотним записом, котри автор записал слухаюци як дзецко свойого оца, котри бул гудак у Руским Керестуре и котри мал свою „банду”, як ше теди наволовали музичаре, котри грали по вешельох.

Нотни запис Латякови помогла зазначиц Ирина Олеяр, а то корпус писньох з народа котри нє вошол до иснуюцих збонїкох, а котри годзен буц цикави младим цо любя традицийни способ забави.

Кнїжка историйски документ др о. Юстина Бойка „Amicus meus optimus”, з поднасловом „Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902–1938)”, студия писмох з архива, материял котри по українски пририхтал др о. Юстин Бойко, док руску часц редактор Микола М. Цап.

Важни особи драматичного ХХ вику, дзе писма и коментари львивского митрополита Андрея Шептицкого указую на важносц улоги епископа Дионизия Нярадия у политичних процесох Карпатскей України и його познєйшу траґичну судьбу.

Нови кнїжки мож купиц за 500 динари у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383 або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, шицки рускословски кнїжки мож наручиц и прейґ сайту knjizkiporuski.com.