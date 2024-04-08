Вишли марцовски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї керестурска парохия св. о. Миколая видала нове, марцовске число, християнского часопису „Дзвони”.

У тим виданю вельконоцна винчованка кир Герогия Джуджара на руским и українским язику, а о воскресеню и тексти наших священїкох. У новим чишлє записи о духовней обнови священїкох, Хресней драги до Водици, Бдинию и стретнуцу младих, хтори були и духовне пририхтованє за Пасху.

И у тим чишлє духовни шведоченя о помоци Водицовей Мариї, Слово за живот, Боже слово, тексти о владикох – Дионизийови Нярадийови и Йоакимови Сеґедийови и о Руху фоколарох.

У „Дзвонох” призначени и подїї у швеце и по наших парохийох.