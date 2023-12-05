Вишли новемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У виданю керестурскей парохиї св.о. Миколая тей нєдзелї вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за новембер.

У рубрикох Духовне заренко и Слово за живот преглїбене як ше мож духовно пририхтац за Крачун, а ту и предлуженє тексту о фамелиї у сучасним швеце. У тим чишлє и два тексти о Водици – Ласки Мацери Водицовей и Бриґи коло врацаня рефакациї за поробени роботи на „Емаус” центру.

Того року 135 роки од народзеня бл. владики Павла Ґойдича о чиїм живоце мож пречитац у тим виданю, а тиж и о менованюу нового прешовского архиепископа и митрополита и о пошвецаню нового владики у Суботици. Ту и запис о чудотворней икони у Заглини, а представени и живот керестурского церковнїка Томислава Регака и його супруги Мариї, а на українским язику здогадованє на нєдавно упокоєну ш. Кекилию Суботнїцки.

Млади пишу о своїх активносцох, а обявени и наградзени роботи школярох з Каритасового подобового конкурсу.

И у тим чишлє вистки зоз наших парохийох, а окремни текст о суботицкей парохиї з нагоди єй 20-рочнїци.