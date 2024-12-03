Вишли новемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска парохия св. о. Миколая видала нове число християнского часопису „Дзвони” за новембер.

Тото виданє у знаку означованя 150 рокох од народзеня владики кир Дионизия Нярадия зоз наяву симпозиюма и новим предлуженьом тексту о його живоце и дїлу хтори писал о. Михайло Малацко за свою маґистерску роботу. Представена и кнїжка о. Малацка „Блаженства и стереотипи” хтору видала НВУ „Руске слово”.

Духовне заренко преноши Штварту енциклику папи Франциска, а преглїбене и духовне значенє крачунского посту и молитва. Призначена и подїя з нагоди нових менованьох у Епархиї, а у тим чишлє представена ґенерална настоятелька ш. Софрония Лебедович.

Ту и нови предлуженя Водицових дожицох, биоґрафия бл. Софрониї Ерделї, активносци керестурского и коцурского Каритасу, духовни плоди Водицового кампу, як ше керестурски школяре пририхтую за Першу причасц и други подїї у наших парохийох и у швеце.