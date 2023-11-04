Вишли октоберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия св.о. Миколая видала октоберске число „Дзвонох”.

У рубрики „Духовне заренко” владикова казань о Покрови Мацери Божей, а обявене и папово порученє з нагоди Дня худобних. Представени и активносци керестурского Каритасу з дзецми и старшима особами хтори орґанизую млади волотнере. Призначени и подїї – означованє ювилейох шестрох Служебнїцох, Конференция у Мадярскей на хторей участвовали и нашо священїки, история крижа на Селищу, а ту и духовни шведоченя вири, порядни рубрики о святилїщох, Водици, екуменизме, вистки зоз швета и наших парохийох.

У рубрики „На здогадованє” представени живот и робота упокоєних владики Димитрия, Салахаса и єромонаха Йосафата Воротняка.