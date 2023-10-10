Вишли септемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за септембер у виданю керестурскей парохиї св.о. Миколая.

Уводна тема преглїбює молитву Ружанца, понеже тей молитви пошвецени октобер. На насловним боку учашнїки Школярского дня хтори отримани у Водици, а тей подїї пошвецени вецей боки.

Цикави и Водицово здогадованя Мариї Макаї, а ту и порядна рубрика Водицово дожица, як и Марийово святилїща и Духовни живот на українским язику. Видвоєна и значна подїя – стретнуце владикох восточних Церквох у Греческей и тема о фамелиї хтору там отримал владика Милан Лах.

И у тим чишлє духовни медитациї и записи зоз наших парохийох и Церкви у швеце.