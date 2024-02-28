Вишло друге число МАК-у

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишло друге тогорочне число Мултимедиялного часопису за младих МАК. У своїм змисту читачом приноши вистки и написи о младих и за младих зоз местох дзе жию Руснаци.

Так, пише о сезони балованя у Руски Керестуре и у Дюрдьове, потим направене и огляднуце на Централну преславу Националного швета у Дюрдьове котре остава запаметане по младих учашнїкох котри на красни спсоб представели руску заєднїцу у Дюрдьове.

Ту и вистава фотоґрафийох зоз прешлорочней Дньовки, а надалєй приношиме напис о женох у швету науки през историю. Маково сотруднїки пририхтали и два спортски приповедки, читачом представяме каратисту Ґлорияна Штранґара, и ґолмана Альошу Дюранїна.

Маков лексикон пополнєла Сенка Иван зоз Нового Саду, родом з Коцура. Ту и цикави драгопис зоз Будапешту, алє и перша часц рочного Гороскопу котри составела астролоґиня Ванеса Медєши.

Михайло Планкош у своєй филмскей рубрики пише о филму „No country for old man”, Кристина Афич коментарує любов у 500 словох, док за гумор у тим чишлє бул задлужени Иван Лїкар.