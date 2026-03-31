Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска парохия тей нєдзелї видала двочисло християнского часопису „Дзвони” за марец и април у хторим Вельконоцна винчованка кир Герогия Джуджара на руским и українским язику.

О значеню воскресеня єст и єден окремни текст, а найвецей тексти вязани за стриберни ювилей епарха Георгия Джуджара – його биоґрафия, службованє и преслава ювилею у Катедрали св.о. Миколая у Руским Керестуре.

У тим виданю и тексти о духовней обнови у керестурскей парохиї през заєднїцку молитву и духовни стретнуца, як означени ювилей шестрох Служебнїцох и духовни дожица и шведоченя вязани за нашо святилїще Водицу. Ту и тексти з церковней историї и актуалних подїйох по наших парохийох.