Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї, вишло двочисло християнского часопису „Дзвони” за марец и април.

Тото виданє преноши Вельконоцну винчованку кир Георгия Джуджара на руским и українским язику, а ту и предлуженя темох з историї Церкви, о святилищох, живот святительох, 30 – рочнїца „Дзвонох” и живот Исусовей малей шестри Мариї Меланиї.

У тим чишлє и запис о 200 рокох од трецого указаня Мацери Божей у Водици, розгварка з кир Димитросом Салакхасом и зоз ш. Мартину Кмита, спатранє 6-рочней роботи керестурского Церковного одбору як и подїї у церковним живоце.

Електронске виданє часопису мож опатриц на тим линку.