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Вишло двочисло „Дзвонох”

автор М. Стрибер
автор М. Стрибер 123 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия св.о. Миколая видала двочисло християнского часопису „Дзвони” за юлий и авґуст.

„Дзвони” у знаку младих, хтори як глаши порученє на насловним боку, будую будучносц церкви. Представени новопошвецени священїк Иван Шимко з Канади, хтори родом з Руского Керестура и ш. Клара Цинканич з України, хтора у коцурскей церкви нєдавно дала свойо перши обити (пришагу). Ту и запис о духовних вежбох за младих – „Водицов камп” хтори отримани у Руским Керестуре як и бешеда папи Франциска на Шветовим стретнуцу младих у Лисабону.

И у тим чишлє порядни рубрики у хторих теми з историї нашей Церкви, живот святих, Марийово святилища, Водицово дожица, теми з екуменизму и вистки з наших парохийох.

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