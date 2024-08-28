Вишло двочисло „Дзвонох” за юлий и авґуст

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї св. о. Миколая, вишло двочисло християнского часопису „Дзвони” за юлий и авґуст.

През лєтни мешаци орґанизовани вецей духовни стретнуца за дзеци, младих и за фамелиї, а то призначене з репортажами.

Представени и Михайло Ґовля, хтори заняти у Каритасу. Ту и предлуженя з биоґрафийох владикох Нярадия и Сеґедия як и блаженей ш. Софрониї Ерделї.

Як Рух фоколару вплївовал на особни духовни живот пише Мария Малацко, а ту и записи о духовней помоци Водицовей Мариї, о святительох и златним ювилею о. Йосафата Гардия.

У рубрики Духовне заренко преглїбене значенє Успения Богородици, а обявена и перша часц паповей були з нагоди Ювилею 2025.

И у тим чишлє попровадзени подїї у духовним живоце по наших парохийох и у швеце.