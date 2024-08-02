Вишло двочисло МАК-у

НОВИ САД – Тих дньох вишло двочисло часопису МАК у хторим и на тот завод заступени интересантни написи.

У фокусу млади шпиваче хтори ше на Фестивалу рускей култури „Червена ружа” змагали за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, алє хтори участвовали и у других Ружових програмох.

Зоз швета науки и технолоґиї представени проєкт Петро Пис, а Катарина Горняк пише драгопис зоз абсолвентского путованя по Французкей, Италиї и Шпаниї.

За любительох спорта понукаю огляднуце на найпрестижнєйше змаганє у фодбалу – Лиґу шампионох, а АЛТ шоу свойо боки пошвецел Гуманитарному базару у Руским Керестуре.

МАК-ов лексикон „випитал” Марка Буилу зоз Коцура, а як читач-автор ше представела Лана Штранґар.

Ту и наша рубрика Нїби гумор хтору пририхтує Иван Лїкар, а Михайло Планкош у рубрики Вецка нїч у МАК-у презентує филм „Кафа и циґари”.

Ванеса Медєши пририхтала гороскоп за ище три знаки, док у рубрики Мозаїк пише о Емаус фесту, а представя и школярох ґенерациї у керестурскей, коцурскей и дюрдьовскей школи.