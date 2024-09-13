vislo dvocislo zahradki z rozporjadkom hodzinoh

Вишло двочисло Заградки з розпорядком годзинох

НОВИ САД – Початок нового школского року принєсол школяром и нове число часописа Заградка, у котрим даруєме шицким читачом розпорядок годзинох.

Велї активносци наших школярох през лєтни розпуст зазначени у рубрики Госци и новосци, а найлєпши школяре у трох наших школох представени на бокох рубрики Сцеме знац и упознац.

Читальня понука интересантну драмску сличку помедзи ружу и церньом, док боки Малей Заградки маю квизчок, приповедку у сличкох, писньочки и ґалерию.

Роботи школярох зоз прешлого школского року котри потераз нє були обявени находза ше у рубрики Школяре авторе, а нє забули зме вам пририхтац анї три рубрики котри барз любице читац – Радио у Заградки, Мой любимец и Забавни боки.

У тим школским року маме нєсподзиванє за шицких котри любя роздумовац и ришовац тайни космосу. Наш астрофизичар зоз Австралиї, др Роберт Джуджар, пририхтал нову рубрику – По млєчней драги. Нє прескочце ю, алє такой поопатрайце цо там пише и пробуйце на нєбе пренайсц Сатурн, сивер и опатриц як у септембре випатра нєбо над Войводину.