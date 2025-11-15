Вишло дзешате, октоберске виданє МАК-у

НОВИ САД – У октоберским числу часопису МАК, млади писали о рижних акцийох и подїйох хотри орґанизовали, алє и темох хтори у тим мешацу були актуални.

Так, у рубрики У фокусу мож пречитац текст Марини Сакач Хаджич о обєктификациї женского цела, а Сара Надрлянски и Сара Планчак пишу о своїм першим и остатнїм академским року, хтори у окробру почал, алє у окремних обставниох. Кристина Чизмар поставя питанє: цо значи „забранєни читаня?“

У часци МАК-ов колаж читателє ше здоганю цо ШФРМ, як и яки активносци млади орґанизовали: акция на Новим Населєню у Руским Керестуре и стретнуце младих у Дюрдьове „Алога Дюрдьов“.

У „Емисиї за младих у МАК-у“ Мирела Тимко писала о Ани Чизмар и єй стуйох, роботи и любови ґу рисованим филмом.

У МАК-овим лексикону упознаваме Ану-Марию Малацко, Михайло Планкош пише о „Белавим филму“, а Анита Чизмар пише о активносцох у здруженю младих Пакт Рутенорум у Руским Керестуре и наявює мултимедиялну манифеастацию за младих „Дньовка“.

Редакция часопису МАК поволує шицких хтори творя: пишу, фотоґрафую, рисую, малюю або ше занїмаю зоз було яку креативну роботу же би ше явели на Фейсбуку, Инстаґраму и прейґ мейлу на mak.magazine@gmail.com.