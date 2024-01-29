Вишло януарске число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше тогорочне число християнского часопису „Дзвони” вишло тей нєдзелї у виданю керестурскей парохиї св.о. Миколая.

Понеже тот рок у керестурскей парохиї преглашени за Рок фамелиї, а наполнюю ше и 165 роки як збудована церква у Водици, у „Дзвонох” обявени и окремни молитви за тоти намиреня. Водици пошвецени и два тексти, а окремни текст пошвецени ище єдней рочнїци – 150 роки од народзеня владики Дионизия Нярадия.

Слово редактора преглїбює мисию, алє и проблеми у виходзеню того часопису.

У тим чишлє мож пречитац и як до керестурскей парохиї сцигол вифлеємски пламень и яка була улога младих у тим подняцу, о активносцох Каритасу, о християнским шведоченю керестурскей парохиянки хтора ше нєдавно упокоєла, о Руху фоколарох и о Святим Писме. Ту и писмо єдней баби унуком зоз животнима порадами за каждого як и призначки о подїйох у Церкви у швеце и з наших парохийох.

Предплата за тот рок 1.500 динари, а предплациц ше мож по наших парохийох.