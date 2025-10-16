Вишло нове число новинох „Руске слово”

НОВИ САД – Тогорочне 42. число новинох Руске слово у рубрики Тижньовнїк пише о схадзки Координациї националних совитох, а на бокох рубрики Нашо места, медзи иншим, дате огляднуце на вибор за Мис Рускинї 2025.

О урожаю паприґи у керестурским и хотаре жабельскей општини пише на бокох Економиї, дзе и напис о ремеселнїцких продуктох виложених на манифестациї „Михалово стретнуца валалох”.

Мозаїк понука читачом интересантни напис о розликох у ґенерацийох, а Руске словечко розгварку зоз Владимиром Тимковим зоз Дюрдьова.

На бокох Култури и просвити найзначнєйши напис о медзинароней науковей конференциї „Интеркулт” дзе свойо роботи презентовали и нашо науковци, а окремне место завжал и текст о активносцох наших школярох у Дзецинским тижню.

Рубрика Людзе роки живот понука перше предлуженє розгварки зоз школяром першей повойновей ґимназиї у Руским Керестуре Любомиром Хромишовим зоз Кули, а на бокох Духовного живота зазначени Кирбай у Старим Вербаше, наступ Женскей шпивацкей ґрупи з Керестура у Републики Словацкей, як и перше предлуженє репортажи о паломнїцтву до Словацкей.

Спорт информує о резултатох наших спортских фодбалских и рукометних клубох у вецей катеґорийох, а ту и нови рецепт на боку Горуци тепши.

Од Наших музичарох у тим чишлє представена Оксана Марянац, народзена Рамач, з Футоґу.