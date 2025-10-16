ИнформованєРутенпресТексти

Вишло нове число новинох „Руске слово”

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 17 Опатрене

НОВИ САД – Тогорочне 42. число новинох Руске слово у рубрики Тижньовнїк пише о схадзки Координациї националних совитох, а на бокох рубрики Нашо места, медзи иншим, дате огляднуце на вибор за Мис Рускинї 2025.

О урожаю паприґи у керестурским и хотаре жабельскей општини пише на бокох Економиї, дзе и напис о ремеселнїцких продуктох виложених на манифестациї „Михалово стретнуца валалох”.

Мозаїк понука читачом интересантни напис о розликох у ґенерацийох, а Руске словечко розгварку зоз Владимиром Тимковим зоз Дюрдьова.

На бокох Култури и просвити найзначнєйши напис о медзинароней науковей конференциї „Интеркулт” дзе свойо роботи презентовали и нашо науковци, а окремне место завжал и текст о активносцох наших школярох у Дзецинским тижню.

Рубрика Людзе роки живот понука перше предлуженє розгварки зоз школяром першей повойновей ґимназиї у Руским Керестуре Любомиром Хромишовим зоз Кули, а на бокох Духовного живота зазначени Кирбай у Старим Вербаше, наступ Женскей шпивацкей ґрупи з Керестура у Републики Словацкей, як и перше предлуженє репортажи о паломнїцтву до Словацкей.

Спорт информує о резултатох наших спортских фодбалских и рукометних клубох у вецей катеґорийох, а ту и нови рецепт на боку Горуци тепши.

Од Наших музичарох у тим чишлє представена Оксана Марянац, народзена Рамач, з Футоґу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток Ораховска єшень

На соботу концерт орґанизує КПД „Драґутин Драґен Колєсар”

Отрима ше 7. Саям кнїжкох националних меншинох

На соботу Водова фест

На пондзелок покладанє венца погинутим борцом