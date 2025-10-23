Вишло нове число Руского слова

НОВИ САД – У найновшим, 43. числу новинох „Руске словоˮ, у рубрики Тижньовнїк, мож почитац о Интерним медийним етичним кодексу хторе НВУ „Руске словоˮ представела болгарскей националней меншини у Димитровґраду, а на бокох рубрики Нашо места, медзи иншим, дата репортажа зоз тогорочней Водовей фест у Руским Керестуре.

О продукциї лїсковцох у коцурским хотаре, як и о еґзотичних файтох древкох у обисцу Папуґових у Дюрдьове, мож почитац на бокох Економиї, дзе и звит зоз отриманей едукациї за польопривреднїкох у Руским Керестуре.

На бокох Духовного живота, медзи иншим, текст о збераню пенєжох за билєнє турнї на Катедралней церкви у Руским Керестуре, як и друге предлуженє репортажи о паломнїцтве до Словацкей.

Тема у додатку Дом и фамелия, у тим чишлє – октобер мешац старших особох.

На бокох Култури и просвити написи о Фестивалу тамбурових оркестрох „Ораховска єшеньˮ и концерт „Вочи святому Луковиˮ отримани у Бачинцох.

Рубрика Людзе роки живот понука друге предлуженє розгварки зоз школяром першей повойновей ґимназиї у Руским Керестуре Любомиром Хромишовим зоз Кули.

Спорт информує о резултатох наших спортских фодбалских клубох у рижних катеґорийох, як и о резултатох зоз змаганя у спортским рибалове на фидер, а ту и нови рецепт на боку Горуци тепши.

До Анатомиї нашого часу, о националней стратеґиї зоз акцийним планом, пише предсидатель Националного совиту Руснацох, Стеван Самочета.