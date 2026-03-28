Вишло нове виданє часопису МАК

НОВИ САД – У новим, марцовским виданю часопису МАК читаче годни обачиц вецей новосци. Перше и найобачлївше то папер на хторим ше од тераз часопис МАК будзе друковац, а слово о паперу хтори еколоґийно совиснєйши.

Друга новосц то QR коди на дзепоєдних текстох. Тоти коди читачох одведу на длугшу верзию текста. Же би шицки тексти у друковним виданю достали простор и випатрунок же би були и атрактивни и интересантни, вони часто муша буц скрацени. Зоз комбинованьом друкованого виданя и интернет боку часописа МАК, тераз можлїве пошвециц повагу и визуалному випатрунку тексту и наглашованю интересантних сеґментох, як и обявиц текст у цалосци на сайту за шицких хтори о одредзеней теми жадаю пречитац вецей.

Преходу на еколоґийно совиснєйши папер за друкованє часопису, як и означованю Медзинародного дня женох пошвецени и рамики часопису, як и початни боки.

У фокусу и текст о тим як одредзени людзе, осмеро на швеце у 2025. року звекшали свойо богатство за 2,2 трилиони долари и цо то значи за других людзох хтори „нє шедза за тим столом”.

Авторе пишу у о Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка” у хторим ше зочую искуство и думаня двох интерпретаторох: наймладшей интерпретаторки Ксениї Вереш и найстаршого Йовґена Надя.

Приказани и активносци младих през жиму у тексту „Прадки и активносци младих”. У тим тексту приказани лєм кратки виривки, а читече зоз QR кодами годни цали тексти и упечатки о случованьох пречитац на интернет боку часопису МАК.

Єден зоз текстох хтори у цалосци тиж обявени и на сайту часопису то и „Даскельо совити адолесцентом” у хторим авторка Кристина Чизмар пише о стварох хтори ше часто подрозумює же их адолесценти знаю: як пополнїц уплатницу, яки бакшиш дац, або як правилно написац адресу на коверти.

Кед слово о спорту, читаче можу пречитац интервю зоз Иваном Планчаком, фодбалером ФК Русин, а у Рубрики Емисиї за младих у МАК-у авторка емисиї Мирела Тимко пише о дружтвених бавискох, хтори були єдна часц емисиї. Читаче можу зоз QR кодом пойсц и на одложене слуханє и послухац емисию.

Марина Сакач Хаджич пише о тим же єднаки права нє привилеґия, у тексту хтори тиж пошвецени означованю Медзинародного дня женох.

У рубрики Медийна писменосц приношиме трики як одкриц чи фотоґрафия або видео креирани зоз Штучну интелиґенцию, а Михайло Планкош у рубрики „Вецка нїч” пише цикави и актуални приказ за филм Снеч.

МАК-ов лексикон пополнєла Аня Гудак Заґоричник, длугорочна дизайнерка часопсу.