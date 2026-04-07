Вишло перше число Новей думки у 2026. року

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Пред даскельома днями зоз друку вишло перше тогорочне число Новей думки.

У 251. чишлє виданя Нова думка мож пречитац звити зоз скупштинох КУД, як преславени Крачун у Миклошевцох и Заґребе, як означени Дзень мацеринского язика у Миклошевцох, о отриманих балох у Миклошевцох и Вуковаре.

Представена активносц миклошевского здруженя Уметносц у живоце, о. Седлак писал о значносци Велького посту, Ана Бучко писала о дюрдьовскому музичарови Михалови Лїкарови, Давид Морґан писал о моди и Бернарду Арнаулту, Антун Гарди о тим як направиц план польопривредней продукциї за тот рок.

Попри того обявени даскельо писнї и проза, крижалька, здогадованя на наших поетох… Шицко тото и ище вецей мож пречитац на тим линку.