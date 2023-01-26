Вишло перше тогорочне число МАК-у

НОВИ САД – У януарским чишлє часопису МАК у рубрики „У фокусу” мож пречитац вецей о квизу хтори концом децембра млади орґанизовали у Дюрдьове зоз назву „Укаж цо (нє)знаш”, а Сара Планчак у розгварки зоз Анамарию Регак писала о нєдавно обявеним крачунско-новорочним споту „Вєдно”.

У рубрики „МАК-ов колаж” тема рочни гороскоп за 2023. рок, а астролоґийну проґнозу за особи хтори народзени у знаку барана, буяка и двойняткох дава Ванеса Медєши. О висткох „Зоз науки швета и технолоґиї” пише Астрофизичар, др Роберт Джуджар, док о освойованю верхох Гималайох за найновше число МАК-у пише Мая Орихан, од нєдавна Шарич.

Филип Гарди у рубрики „Млади и бизнис” подзелєл свойо поднїмательске искуство у отвераню терховнї у Руским Керестуре, док у рубрики „АЛТ шоу у МАК-у” мож пречитац розгварку зоз Михаїлом Римаром зоз Нового Саду о його успихох у лапаню риби.

„МАК-ов лексикон” у януарским чишлє виполнює Михайло Планкош зоз Суботици, а Иван Лїкар розрабя проблематику концентрациї при младих. На концу, у рубрики Тета Совита, о тим „Як присц ґу себе после шветох?” совитує Кристина Афич.