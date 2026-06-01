Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року шейдзешатрочнїци обновеного виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє и другого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота мср Мирослава Кевеждия „Теория мира Йогана Ґалтунґа” и робота др Даниели Тамаш и мср Неди Братич „Квалитет живота родичох особох з поремеценьом зоз спектра аутизма”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Ирини Гарди-Ковачевич „Двоєнє и миренє” и проза Славомира Олеяра „Пожеґача”.

У рубрики „З литератури Бошнякох у Сербиї” представена поетеса Аида Цамович Корач, чийо шейсц писнї прешпивала Олена Планчак-Сакач.

Рубрика „История” приноши виривок з роботи Дюри Латяка под назву „Союз руских школярох (Дїялносц од 1927. по 1930. рок)”, док у рубрики „Рочнїци – ювилеї” обявена робота др Дюри Гардия „Парохия керестурска – часц нашей историї и идентитета”, з нагоди 275-рочнїци од снованя Грекокатолїцкей парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Михала Симуновича „После файронта”, о котрей пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Гелена Медєши.

През рубрику „In memoriam” часопис ше одпитує од нєдавно упокоєного линґвисти др Александра Д. Дуличенка.

„Драмски додаток” приноши драму Саши Палєнкаша „Полїчки”.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками и скулптурами Силвестера Д. Макая.