Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє другого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Оксани Тимко Дїтко „Даєдни заєднїцки суфиксни модели твореня ойконимох у українским и горватским язику” и робота мср Єлени Дудаш „Идея за преушоренє двора Лєтней владическей резиденциї у Шидзе на основи историйних податкох и терашнєй функциї”.

З чечуцей литературней продукциї обявени пейц писнї Ирини Гарди-Ковачевич и циклус писньох Олени Планчак-Сакач под назву „Сцерпезлїви мойо молитви”.

Рубрика „Зоз сербскей литератури” приноши вибор з поезиї Ненада Шапонї „Психолоґия ґравитациї Або У цихосци кулї руценей коцки”, котри зоз сербского прешпивала Олена Планчак-Сакач.

У рубрики „Огляди”, прилог ґу нєпознатим боком литературней биоґрафиї Гавриїла Костельника, под назву „Перша писня Гавриїла Костельника”, подписує Микола М. Цап.

З „Историї” у тим чишлє прилог Дюри Латяка „Заєднїцки и розиходни характер дїялносци керестурскей и заґребскей Просвити”.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявена друга часц обсяжного епистоларного материялу о. др Юстина Бойка з Львова (Україна), под назву „AMICUS MEUS OPTIMUS. Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Миколи Шанти „Златно звонце” и Ирини Гарди-Ковачевич „Дахто ище ту”, о котрих пишу Любомир Медєши и мр Славомир Олеяр.

„Драмски додаток” виполнює драма „Побиднїки” Саши Палєнкаша.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Колї Обровского.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.