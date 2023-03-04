Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Уходзаци до 71. року свойого иснованя, тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Оксани Тимко Дїтко „Префиксалне творенє меновнїцких присловнїкох у руским язику” и коавторска робота др Даниели Тамаш, Лїляни Симич и Кристини Раяк „Психосоциялни фактори ризика бешедно-язичного розвою дзецка”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Владимира Кочиша „Писнї котри ше одпочиваю” и проза Любомира Медєша „Драга цмей ноци”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Павла Тичини, котри з українского прешпивал Михал Рамач.

Прилог ґу историї найстаршей фотоґрафиї Руснацох Бачки и Сриму, под назву „Ище дацо о фотоґрафиї Варвари Виславски з 1866. року”, подписує Микола М. Цап.

„Статї и есеї” виполнюю дньовнїцки записи Михала Рамача и есей Олександра Папа „История моєй фамилиї на фону културно-историйних процесох ХХ – початку ХХI вику”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Славка Бурди и Владимира Кирди Болхорвеса, о котрих пишу Дюра Латяк и Милица Єфтимиєвич Лилич.

„Драмски додаток” виполнює драма „Служнїци” Жана Женеа, котру з французкого преложел Владимир Бодянец.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Влади Нярадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.