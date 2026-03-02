Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року шейдзешатрочнїци обновеного виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Татяни Буґарски „Нєматериялне културне нашлїдство, идентитет и институцийни рамики очуваня: приклад рускей заєднїци у Войводини” и робота др Даниела Черния „Владика Дионизий Няради у Прешове, и як кандидат за владику у ЗАД у шветлє вибраних архивних документох Ватикану”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Олени Планчак-Сакач „Медзи двома вичносцами” и проза Александра Мудрого „Чарни Атор витяз боґрача”.

У рубрики „З литератури Бошнякох у Сербиї” представени поет Амар Личина, чийо шейсц писнї прешпивала Олена Планчак-Сакач.

Рубрика „Статї и есеї” приноши актуални есей Мирослава Кевеждия „Писмо з Бирминґенского гарешту”, док у рубрики „Етнолоґия – етноґрафия” обявена робота Ивана Лїкара „Война у руских народних шпиванкох”.

„Рочнїци – ювилеї” тиж єдна зоз стаємних рубрикох у часопису и на тот завод вона приноши статю Миколи М. Цапа „Два и пол столїтия Грекокатолїцкей парохиї у Коцуре (1776–2026)”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох „Саскачеван мой други дом” и „Масонка 2”, о котрих пишу Любомир Медєши и Ирина Гарди-Ковачевич.

През рубрику „In memoriam” часопис ше одпитує од нєдавно упокоєней поетеси и писательки Серафини Макаї.

„Драмски додаток” приноши драму Братка Крефта „Балада о поручнїкови и Марютки”, котру з русийского преложел Владимир Надь Ачим.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Влади Нярадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.