Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Уходзаци до 72. року свойого живота, тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Михаила Дронова „Протоєрей Константин Лукич Кустодиєв и Угроруси” и коавторска робота др Даниели Тамаш и Ванї Бера „Уплїв хаснованя диґиталних апаратох на бешедно-язични розвой дзецох”.

З чечуцей литературней продукциї обявена писня Владимира Кочиша „Ровнїна на моєй ґамби и оку” и виривок з романа Славка Романа Rondi „Кридла ангела Ґабриела”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши „Смутни елеґиї” Публия Овидия Назона, котри з латинского прешпивал Михал Рамач.

Прилог ґу нєпознатим боком литературней биоґрафиї Гавриїла Костельника, под назву „Лирика – нєпозната рукописна збирка писньох Гавриїла Костельника”, подписує Микола М. Цап. Обсяжни материял вишол у рубрики „З рукописного нашлїдства”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки о. Владимира Еделинского Миколки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки”, о котрей пишу Ваня Дула, др Татяна Буґарски и Любомир Медєши.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Влади Нярадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.