Вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Ани Римар Симунович „Сказка Мешацово слизи Ирини Гарди Ковачевич у одношеню ґу рускей народней сказки” и робота др Александра Мудрого „Метода асоциятивного тесту у коґнитивнолинґвистичних виглєдованьох”.

З чечуцей литературней продукциї обявени шейсц писнї Саши Палєнкаша и проза Саши Сабадоша „Und so weiter…”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши виривок з познатого твору Григория Сковороди „Заградка божествених писньох”, котри з українского прешпивал Михал Рамач.

„Статї и есеї” приноша статю др Дюри Гардия „Мой пайташ Михал Рамач (1951–2023)”, з котру ше часопис ище раз одпитує од свойого длугорочного сотруднїка, писателя и новинара Михала Рамача.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявена перша часц обсяжного епистоларного материялу о. др Юстина Бойка з Львова (Україна), под назву „AMICUS MEUS OPTIMUS. Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902–1938 рр.)”. Робота прилог ґу велькому ювилею, 150-рочнїци од народзеня владики Дионизия Нярадия, котрa будзе нарок.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками вецей авторох з циклусу „Керестурски ведути”.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.